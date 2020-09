Saúde aponta 863 novas mortes devido ao coronavírus

Dados do Ministério da Saúde mostram que o Brasil registrou nas últimas 24 horas mais 863 novas mortes devido ao coronavírus. Ao todo, o País tem 142.921 vidas perdidas, de acordo com dados oficiais da pasta. Já o número de novos infectados foi de 32.058, com um total de 4.777.522 casos desde o início da pandemia.

Já o consórcio de imprensa, formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, com dados das secretarias estaduais de Saúde, contabilizou mais 849 óbitos e 31.990 novos casos . O total é de 4.780.317 infectados e 143.010 mortos pela covid-19.