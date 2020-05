Saúde completa 15 dias sem ministro e casos aumentam em 113%

O Ministério da Saúde completa, neste sábado, 30, uma quinzena desde que está sem um ministro titular em meio à pandemia do novo coronavírus. Neste período em que a pasta está sob a guarda interina do general Eduardo Pazuello, o número de casos confirmados aumentou em 113%, enquanto o número de óbitos cresceu 88%, a quinzena coincide com a escalada no número de casos no Brasil.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, em 15 de maio, data quando Nelson Teich pediu demissão da pasta, o Brasil tinha 218.223 casos confirmados de covid-19 e 14.817 óbitos. Até a última atualização, na sexta, 29, o País registra 465.166 casos e 27.878 óbitos em decorrência do novo coronavírus. Os números representam um acréscimo de 246.943 casos e 13.061 óbitos durante a quinzena.

Neste período, enquanto secretários remanescestes na pasta pediam demissão, como e o caso de Wanderson de Oliveira, da Vigilância em Saúde, ao menos 20 militares foram nomeados por Pazuello para cargos no ministério.

E a pasta segue sem previsão de ter um novo ministro. Na última semana, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que Pazuello, que não tem formação técnica relacionada à saúde, ficará “por muito tempo” à frente da pasta.