Números oficiais do Ministério da Saúde indicam que já são 98 casos de infectados pelo coronavírus no Brasil, com 1.485 suspeitos. Dentre os doentes confirmados, há casos de transmissão comunitária, quando não é possível traçar a origem da doença, em São Paulo e no Rio de Janeiro. As duas cidades também são as localidades com maior número de casos, com 56 e 16 infectados, respectivamente.