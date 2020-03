Saúde confirma seis mortes e 621 casos de coronavírus

O Ministério da Saúde atualizou nesta quinta-feira os números da pandemia de coronavírus no Brasil. Segundo a pasta, já são seis mortes confirmadas pela doença e 621 os infectados. Na última quarta-feira, o número de infectados foi de 428, com três mortes. Outro número passado pelo ministro Henrique Mandetta foi o de que agora sete Estados apresentam transmissão sustentada. O dado positivo seria de que, ao menos por enquanto, a taxa de letalidade no País é baixa: 98% dos infectados “vão bem” nas palavras do ministro, enquanto 2% estariam “graves”. Em São Paulo, local com maior número de infectados, a taxa de mortes é de 1%.