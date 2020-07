O Ministério da Saúde atualizou os dados do coronavírus no Brasil desta quinta-feira, 30. Segundo a pasta, foram mais 1.129 mortes por covid-19 registradas nas últimas 24 horas. O total chega a 91.263. Já os contaminados confirmados no mesmo período foram 57.837, chegando a 2.610.102.

Já o consórcio de imprensa, formando por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, apontou mais 1.024 nesta quinta-feira. Os infectados foram 58.271. Os veículos contabilizam 91.377 mortes e 2.613.789 contaminados.