O Ministério da Saúde informou que registrou mais 1.212 mortes por coronavírus nas ultimas 24 horas. No mesmo período, foram 49.298 novos registros da doença. O total de vidas perdidas é de 111.100 e o de infectados chegou a 3.456.652. Já o consórcio de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL com as secretarias estaduais de Saúde apontou 1.170 mortes e 48.541 novas infecções de coronavírus.