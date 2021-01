Saúde diz que Pfizer buscava ‘marketing, branding e growth’

Após a CNN Brasil publicar teor da carta da Pfizer enviada ao presidente Jair Bolsonaro e ministros com apelo para que o Brasil comprasse a vacina da farmacêutica contra a covid-19, em setembro, o Ministério da Saúde confirmou na noite de sábado, 23, o recebimento da missiva com críticas que têm feito desde o ano passado às cláusulas da empresa para a assinatura de um eventual contrato. A proposta da farmacêutica para o governo brasileiro envolvia 2 milhões de doses no primeiro trimestre e o imunizante tem 95% de eficácia contra o vírus.

O ministro Eduardo Pazuello já reclamou várias vezes que o imunizante é o mais caro de todos (US$ 35, a dose), exige condições muito específicas de conservação e que o lote reduzido, de 2 milhões de doses, seria ainda enviado de forma escalonada: 500 mil num mês, 500 mil noutro e outro um milhão meses depois.

Segundo a pasta, a aquisição de número restrito de doses funcionaria mais como uma “conquista de marketing, branding e growth” para a fabricante. “Já para o Brasil, causaria frustração em todos os brasileiros, pois teríamos, com poucas doses, que escolher, num país continental com mais de 212 milhões de habitantes, quem seriam os eleitos a receberem a vacina”.

O ministério informa que a Pfizer ainda não apresentou a minuta do seu contrato, que o governo federal continua em negociação com a empresa e cita obstáculos, como a versão de que a “Pfizer não se responsabilizaria pela substituição do refil de gelo seco – que deverá ser reposto a cada cinco dias (informaram que a conservação seria de 30 dias no mês de dezembro). Nos contatos de agosto, setembro e outubro, não havia ainda nos sido apresentada a alternativa da caixa térmica”.

Os demais obstáculos seriam:

1) Que o Brasil renuncie à soberania de seus ativos nos exterior em benefício da Pfizer como garantia de pagamento, bem como constitua um fundo garantidor com valores depositados em uma conta no exterior;

2) O afastamento da jurisdição e das leis brasileiras com a instituição de convenção de arbitragem sob a égide das leis de Nova York, nos Estados Unidos;

3) Que o primeiro e segundo lotes de vacinas seja de 500 mil doses e o terceiro de um milhão, totalizando 2 milhões no primeiro trimestre, com possibilidade de atraso na entrega (número considerado insuficiente pelo Brasil);

4) que havendo atraso na entrega, não haja penalização; e

5) Que seja assinado um termo de responsabilidade por eventuais efeitos colaterais da vacina, isentando a Pfizer de qualquer responsabilidade civil por efeitos colaterais graves decorrentes do uso da vacina, indefinidamente.