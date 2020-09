Pelo segundo dia consecutivo, o Brasil registrou uma queda no número de mortes registras nas últimas 24 horas. Segundo informou o Ministério da Saúde, foram 874 novas mortes confirmadas. Na última quinta-feira, 10, o País teve 983 vidas perdidas. Com os números de hoje, o País atinge a marca de 130.396 óbitos. Foram também registrados mais 43.718 novos casos, com um total de 4.282.164.