Saúde informa que são 1.891 casos de coronavírus com 34 mortes no Brasil

O Ministério da Saúde atualizou o número de casos de coronavírus no País. Segundo a pasta, são 1.891 pacientes com a doença confirmada. No último domingo, este número era de 1.546. As mortes causadas pela doença passaram de 25 para 34, segundo o ministério. A região Sudeste concentra 60% dos casos. Só São Paulo tem 745 casos com 30 óbitos.

