Saúde mantém em site recomendação para ‘tratamento precoce’

O Ministério da Saúde encontrou no que denomina de “tratamento precoce” da covid-19, leia-se uso da hidroxicloroquina, o argumento de autodefesa contra as acusações por responsabilidade na tragédia no Amazonas por causa da pandemia do novo coronavírus.

A pasta não só mantém o link chamado “The American Journal of Medicine defende tratamento preventivo para COVID” desde o dia 2 de janeiro, como lançou o aplicativo TrateCOV que estimula a prescrição de medicamentos sem eficácia comprovada contra o novo patógeno.

O artigo em questão deixa claro que só os estudos clínicos poderão confirmar a hipótese de que esses medicamentos, como hidroxicloroquina, cloroquina, ivermectina, azitromicina e doxiciclina, podem ter eficácia. E os estudos afirmam justamente que não há. Por isso, são rejeitados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pela Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI).

“Mesmo depois da sociedade de especialidades médicas já terem desmontando as várias referências apresentadas pelo Ministério da Saúde, a pasta insiste de forma leviana em tirar conclusões que nem o artigo tira”, reforça o ex-ministro da Saúde Alexandre Padilha (PT).

Desde que estourou a crise no Amazonas, o presidente Jair Bolsonaro tem dito que uma das primeiras ações de sua gestão para a região foi recomendar ao governo estadual e municipal da capital amazonense esse tal tratamento precoce, que é um eufemismo para esses medicamentos sem comprovação científica contra a covid-19.

Como forma de pressão, na terça-feira 12, o ministro Eduardo Pazuello (Saúde) enviou um comunicado à prefeitura de Manaus com pedido de autorização para visitar as Unidades Básicas de Saúde que atendem pacientes contaminados pelo novo patógeno “para que seja difundido e adotado o tratamento precoce como forma de diminuir o número de internamentos e óbitos decorrentes da doença”. O documento é alvo de contestação apresentada por Padilha ao Tribunal de Contas da União para que tome medidas cautelares contra a recomendação infundada.