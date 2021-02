Saúde pode acelerar vacinação de um terço da população do Amazonas

O governador do Amazonas, Wilson Lima, informou que o Estado pode ter acelerada a vacinação contra o coronavírus de pelo menos um terço de sua população. Com o Amazonas dramaticamente afetado pela pandemia e tendinha cepa de alta transmissão circulando no Estado, a proposta será submetida pelo ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, ao Programa Nacional de Imunizações (PNI).

“Acabei de saber que o Ministério da Saúde vai submeter ao PNI a proposta para que a vacinação contra Covid-19 no Amazonas alcance logo 1/3 da nossa população. Esse foi um dos assuntos que tratei pessoalmente com o ministro Pazuello, na sua última vinda ao estado”, revelou Lima.