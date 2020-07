Saúde registra 1.156 novas mortes por coronavírus no Brasil

Segundo informações do Ministério da Saúde divulgadas na noite desta sexta-feira, 24, o Brasil teve mais 1.156 novas mortes por coronavírus registradas nas últimas 24 horas. De acordo com dados da pasta, o total de vítimas no País é de 85.238. Já os infectados chegaram a 2.343.366, com mais 55.891 casos confirmados.

Já o consórcio formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL junto às secretarias estaduais de Saúde apontou um número levemente maior: 1.178 mortes nas últimas 24 horas. Os infectados segundo os veículos de imprensa foram 58.249.