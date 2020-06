O Ministério da Saúde informou há pouco os dados do coronavírus no Brasil mais recentes. Segundo a pasta, foram registradas 990 mortes devido ao covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, oficialmente o País tem 55.961 óbitos. Já são também 1.274.974 infectados. O ministério contabilizou 46.860 novos casos de covid-19. É o segundo maior número de doentes confirmados em um único dia. O maior registro até agora é aos 54.771 apontados em 19 de junho.