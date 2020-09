Mais uma semana em que o Brasil permanece com mais de mil mortes registradas por dia. Nesta terça-feira, 1, o Ministério da Saúde informou que foram confirmadas mais 1.215 mortes no País. São também 42.659 novos casos da doença, segundo a pasta. No total, já são 122.596 vidas perdidas e 3.950.931 infectados.