O Ministério da Saúde informou na noite desta terça-feira, 21, que o Brasil registrou mais 1.367 mortes devido ao coronavírus nas últimas 24 horas. A pasta contabiliza um total de 81.487 vítimas no País. O número de novos casos foi de 41.008, de acordo com dados do ministério. O total de infectados no Brasil chega a 2.159.654 pacientes doentes.