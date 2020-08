Dados desta segunda-feira, 24, do Ministério da Saúde mostram que o Brasil teve mais 565 mortes por coronavírus confirmadas nas últimas 24 horas. A pasta também registrou mais mais 17.078 novos registros da doença. O total, de acordo com as contas do ministério, é de 115.309 vidas perdidas e de 3.622.861 de doentes desde o início da pandemia.