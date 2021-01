Saúde requisita entrega das 6 milhões de doses da Coronavac

Com o fracasso na busca pelas vacinas fabricadas na Índia, o Ministério da Saúde mira a CoronaVac, que está em posse do governo de São Paulo e do Instituto Butantã. A pasta requisitou a transferência de todas as 6 milhões de doses importadas, cujo uso emergencial foi requisitado para a Anvisa. Em ofício assinado pelo diretor de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, solicita a entrega do imunizante para “iniciar” a logística de distribuição para os Estados da Federação.

“Ressaltamos a urgência na imediata entrega do quantitativo contratado e acima mencionado, tendo em vista que este Ministério precisa fazer o devido loteamento para iniciar a logística de distribuição para todos os estados da federação de maneira simultânea e equitativa, conforme cronograma”, diz a pasta.

O plano de Pazuello era iniciar no próximo dia 20 uma campanha de imunização. No próximo domingo, 17, a Anvisa irá decidir sobre os pedidos de uso emergencial tanto da CoronaVac quanto da vacina de Oxford. A questão é que, por enquanto, a vacina do Butantã é a única que está em solo brasileiro, importada pelo governo de São Paulo.