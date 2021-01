Saúde retira app do ar que indicava medicamento sem eficácia contra covid

O aplicativo TrateCOV lançado pelo Ministério da Saúde na semana passada, em Manaus, destinado à orientação de profissionais de saúde sobre possíveis tratamentos do novo coronavírus, foi retirado do ar nesta manhã de quinta, 21. A ferramenta recomendava medicamentos sem eficácia comprovada e que podem até agravar o quadro clínico de pacientes com suspeita de covid-19. A iniciativa da pasta comandada pelo general da ativa Eduardo Pazuello recebeu inúmeras críticas de cientistas e profissionais de saúde na linha de frente de combate à doença.

O Conselho Federal de Medicina (CFM) emitiu uma nota mais cedo pedindo à pasta a retirada do ar do aplicativo.

Segundo o CFM, o aplicativo “assegura a validação científica a drogas que não contam com esse reconhecimento internacional”, além de permitir que qualquer cidadão consiga uma receita, o que induz a automedicação.

“Diante deste exposto, o CFM pediu ao Ministério da Saúde a retirada imediata do ar do aplicativo”, afirma nota. Diversos veículos de imprensa mostraram nos últimos dias que o sistema recomendava cloroquina, ivermectina e outras drogas para praticamente todos os sintomas, mesmo que não estivessem relacionados com coronavírus.

Confira a nota completa:

“ESCLARECIMENTO À IMPRENSA

Após análise feita por conselheiros e assessores técnicos e jurídicos sobre o aplicativo TrateCov, recém lançado para auxiliar as equipes na coleta de sintomas e sinais de pacientes possivelmente infectados pela covid-19, o Conselho Federal de Medicina (CFM) alertou ao Ministério da Saúde sobre as seguintes inconsistências na ferramenta:

• Não preserva adequadamente o sigilo das informações;

• Permite seu preenchimento por profissionais não médicos;

• Assegura a validação científica a drogas que não contam com esse reconhecimento internacional;

• Induz à automedicação e à interferência na autonomia dos médicos;

• Não deixa claro, em nenhum momento, a finalidade do uso dos dados preenchidos pelos médicos assistentes.

Diante do exposto, o CFM pediu ao Ministério da Saúde a retirada imediata do ar do aplicativo TrateCov.

Brasília, 21 de janeiro de 2021.

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA”