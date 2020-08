Saúde terá de explicar sobre não fornecimento e EPIs e testes de covid-19

O deputado Marcelo Calero (Cidadania-RJ) quer que o Ministério da Saúde explique o entendimento da pasta sobre fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), testes de covid-19 e respiradores para hospitais. O parlamentar protocolou requerimento de informação cobrando explicações após surgir a notícia de que, após reunião do Centro de Operações de Emergência (COE), o Ministério informou de quem “não tem responsabilidade de fornecer respiradores e equipamentos para proteção individual”.

Calero quer saber os motivos que levaram a essa troca de entendimento e as razões que embasaram essa decisão. Ainda pede informações sobre o valor total destinado ao combate ao coronavírus e o tanto que foi empenhado. E ainda pergunta sobre as metas do programa “Diagnosticar para Cuidar”.

“Entendemos que a União deve ocupar um papel de destaque no combate à pandemia, sobretudo no que se refere à sua capacidade de aquisição de materiais e negociação no mercado”, explica o parlamentar em sua justificativa.