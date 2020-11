Schneider lembra que ideia de Boulos para merenda escolar já é praticada

Ex-secretário municipal de Educação de São Paulo, Alexandre Schneider usou suas redes sociais para contra-argumentar uma das críticas feitas por Guilherme Boulos (PSOL) à gestões passadas na cidade. Schneider lembrou que a capital paulista já recebeu prêmios por sua alimentação escolar e que utiliza produtos de agricultura familiar da zona rural da cidade.

“Boulos está errado. Um dos melhores programas de alimentação escolar do país, construído por várias gestões e, especialmente, por valorosos funcionários públicos. Recebi um prêmio internacional por comprar de dos produtores de Parelheiros, que protegem nossos mananciais”, disse o ex-secretário.

No primeiro debate entre os candidatos no segundo turno de São Paulo, Boulos fez críticas à merenda escolar e propôs utilizar produtos oriundos de agricultores de bairros como Engenheiro Marsilac, no extremo sul paulistano.