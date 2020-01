Se aceitar cargo, Regina Duarte terá salário ‘rebaixado’

Equipe BR Político

A atriz Regina Duarte vai se reunir nesta quarta-feira, 22, com o presidente Jair Bolsonaro. Ela visitará Brasília para conhecer o funcionamento e a estrutura da Secretaria Especial de Cultura. No encontro, a atriz deverá bater o martelo se aceita ou não substituir Roberto Alvim na chefia da secretaria de Cultura.

De acordo com o Broadcast Político, se aceitar assumir o cargo, Regina Duarte vai receber R$ 17.327,65 por mês. Segundo o colunista João Batista Jr., da Veja, a atriz tem salário fixo de R$ 60 mil na Globo – que passa para R$ 120 mil quando está no ar. A troca, portanto, renderia a ela um salário que representa 14% do que o que ela recebe quando está atuando.