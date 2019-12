‘Se eu não tiver a cabeça no lugar, eu alopro’, diz Bolsonaro

Equipe BR Político

Em conversa com jornalistas no Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar do envolvimento de seu filho Flávio Bolsonaro com as investigações de “rachadinha” que resultaram em uma operação de busca e apreensão em imóveis do senador. Bem mais calmo do que na sexta-feira, quando ofendeu jornalistas, o presidente da República questionou o Ministério Público e disse que “alguém está feliz com isso”.

“O processo tá em segredo de Justiça. Tá, né. Quem é que julga, o MP ou o juiz? Os caras vazam e julgam. Paciência, pô, qual a intenção, um estardalhaço enorme, será porque falta materalidade para ele. E que vale o desgaste agora. Quem está feliz com essa exposição absurda na mídia? Alguém está feliz com isso. Agora, se eu não tiver a cabeça no lugar, eu alopro”, afirmou o presidente.