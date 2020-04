‘Se Marisa tivesse R$ 256 mi, eu dava 80% para juiz’, rebate Lula

Essa gente não presta. Outro dia o Bolsonaro postou uma foto minha saindo do velório do meu neto. Agora o filho dele tuíta que a Dona Marisa deixou 256 milhões de herança. Se ela tivesse isso mesmo eu dava 80% pro juiz. E o resto pro filho do Bolsonaro fazer as fake news dele…

— Lula (@LulaOficial) April 10, 2020