Se Terra virar ministro, MDB pedirá que se afaste das funções partidárias

Se Osmar Terra for mesmo nomeado ministro da Saúde por Jair Bolsonaro o presidente da sigla, deputado Baleia Rossi, e o líder no Senado, Eduardo Braga, pedirão que ele se afaste das funções partidárias. Os dois já comunicaram a decisão às bancadas do partido na Câmara e no Senado, segundo apurou o BR Político.

Atualmente, Terra é vogal na Executiva Nacional do partido. Recentemente, o MDB soltou nota em defesa das recomendações da Organização Mundial da Saúde e em apoio ao ministro Luiz Henrique Mandetta, que pode ser demitido nesta segunda-feira pelo presidente.

Terra tem defendido o fim do distanciamento social e a retomada das atividades econômicas. Também tem provocado controvérsia ao interpretar livremente estratégias de outros países para o combate à covid-19.

Nesta segunda-feira, ele participou de mais uma reunião de Jair Bolsonaro com médicos para a qual Mandetta não foi chamado. De acordo com relatos obtidos pelo BRP, ele se sentou ao lado do presidente e confabulou com ele o tempo todo.