Se vencer, Biden promete ajudar o Brasil contra queimadas

O candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, mencionou durante debate realizado em Ohio na noite de terça-feira, 29, a destruição da Amazônia por conta de incêndios. Ele prometeu que, se vencer o pleito contra o candidato à reeleição, Donald Trump, vai oferecer ajuda financeira ao Brasil para parar as queimadas.

“As florestas no Brasil estão queimando. Se for eleito, vou reunir países (aliados) e oferecer US$ 20 bilhões para o País parar as queimadas e, se não parar, vamos mostrar que haverá consequências”, destacou Biden, no primeiro debate presidencial dos Estados Unidos.

A eleição americana está marcada para 3 de novembro. Biden ressaltou que se vencer, fará os EUA assinarem novamente o Acordo de Paris.

Já o presidente Trump ressaltou que, de certa forma, queimadas na Califórnia estão ocorrendo por causa de mudanças climáticas, mas reclamou que “muito do problema” é responsabilidade da administração do governador daquele Estado.