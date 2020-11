Sebastião Melo (MDB) conseguiu superar Manuela D’Ávila (PCdoB) e é o novo prefeito de Porto Alegre (RS). O emedebista teve 54,58% dos votos válidos com 97,79% das urnas aprovadas. Já Manuela teve 45,42% dos votos. Melo, que foi derrotado por Nelson Marchezan (PSDB) em 2016, contou com uma grande gama de partidos, com DEM, Cidadania, Democracia Cristã, PRTB, PTC e Solidariedade.