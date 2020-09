Secom e secretário de Cultura atacam comediante por paródia de propaganda

Após comprar a briga pela obrigatoriedade na vacinação, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom) agora juntou forças com o secretário Mario Frias contra o comediante Marcelo Adnet. Tanto o atual responsável pela Cultura quanto a Secom atacaram Adnet após uma paródia de uma peça de propaganda do governo. No caso, o vídeo no qual Frias conclama a uma revalorização dos “verdadeiros heróis” da Pátria.

Na esquete de Adnet, ele imita Frias, Jair Bolsonaro, o ex-assessor Fabrício Queiroz e o apresentador Fausto Silva. “Infelizmente, há quem prefira parodiar o bem e fazer pouco dos brasileiros”, escreveu a Secom em suas redes sociais.

Erramos. Acreditamos que seria possível unir todo o país em torno de bons valores e de bons exemplos. Afinal, ninguém é contra a bondade, o amor ao próximo, o sacrifício por inocentes, certo? Errado! Infelizmente, há quem prefira parodiar o bem e fazer pouco dos brasileiros. pic.twitter.com/kqA2yjx0Rb — SecomVc (@secomvc) September 5, 2020

Já o secretário de Cultura, aparentando irritação com sua imitação, foi além, xingando o comediante de “palhaço decadente” e “criatura imunda”. “Garoto frouxo e sem futuro. Agindo como se fosse um ser do bem, quando, na verdade, não passa de uma criatura imunda, cujo adjetivo que devidamente o qualifica não é outro senão o de crápula”, disse.

A propaganda, estrelada e roteirizada por Frias, traz uma estética pretensamente “heroica”, com direito a uma música épica de fundo e Frias dizendo que “nossa história precisa ser contada”. Por causa da Semana da Pátria, a Secom tem relembrado algumas figuras brasileiras recentes que morreram salvando outras pessoas. Por exemplo, o caso do sem-teto Francisco Erasmo, que faleceu ao reagir a um homem que fazia uma moça refém na entrada da Catedral da Sé, em São Paulo.

Confira o esquete de Adnet: