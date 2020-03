Secom também promove manifestação de domingo

O apoio do presidente Jair Bolsonaro às manifestações marcadas para domingo, 15, ganhou reforço da Secretaria de Comunicação da Presidência nesta quarta, 11, em tuíte que destaca o discurso do inquilino do Palácio do Planalto de Miami em defesa da agenda que tem na pauta a defesa de seu governo e a pressão sobre o Congresso. “Em seu discurso, ele destacou a legitimidade das manifestações populares previstas para o dia 15 de março em todo o Brasil”, afirmou o perfil da Secom no Twitter. Como você já leu aqui no BRP, há indicações de baixa adesão à convocatória, bem como dúvidas sobre os riscos de contaminação pelo novo coronavírus.

A visita do presidente @jairbolsonaro aos EUA incluiu um encontro com a comunidade brasileira que vive na Flórida. Em seu discurso, ele destacou a legitimidade das manifestações populares previstas para o dia 15 de março em todo o Brasil. pic.twitter.com/vcAe2m2Gi8 — SecomVc (@secomvc) March 10, 2020