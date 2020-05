Secretaria de governo do Rio e UFRJ recomendam lockdown no Estado

A Secretaria de Estado da Saúde e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) recomendaram a autoridades estaduais que o Estado fluminense adote já o lockdown total em razão do rápido avanço do novo coronavírus no Rio de Janeiro. O documento da pasta foi entregue ao governador Wilson Witzel, segundo a CNN. Já o da instituição federal, ao Ministério Público estadual. Tanto a secretaria quanto a universidade apontam que a saturação do sistema de saúde deve ocorrer no final de maio com a alta demanda por leitos de UTI.

De ontem para hoje, pela primeira vez, o Estado do Rio ultrapassou São Paulo e registrou o maior número de mortes pela covid-19 em 24 horas. Foram 189 novas mortes confirmadas no Estado em um único dia, contra 161 mortes no mesmo período em São Paulo. Segundo dados desta sexta, 8, o Rio de Janeiro tem 1.394 mortos da doença, 14.156 casos confirmados e 570 mortes em investigação.