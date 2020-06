Secretária de Saúde do Amazonas é presa

A secretária de Saúde do Amazonas, Simone Papaiz, foi presa na manhã desta terça-feira, 30, pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal (MPF) no âmbito da Operação Sangria, deflagrada hoje em Manaus.

A ação investiga supostos desvios de verbas destinadas ao enfrentamento ao coronavírus no Estado. Agentes estiveram também na residência do governador do Estado, Wilson Lima (PSC), que é alvo de mandados de busca e apreensão. O chefe do Executivo estadual cumpre agenda hoje em Brasília.

Procurado pelo Broadcast Político, o governo afirmou em nota que “aguarda o desenrolar e informações mais detalhadas da operação que a Polícia Federal realiza em Manaus para, posteriormente, se pronunciar sobre a ação”.

Há duas semanas, Simone disse, em entrevista coletiva, não temer a prisão por conta do superfaturamento de respiradores já que, segundo ela, o contrato foi assinado antes do início da administração dela na pasta.

Além da secretária de Saúde, também é alvo de mandado de prisão temporária o empresário Fábio Passos, dono da importadora FJAP Cia e Ltda. A empresa, que tem uma loja de vinhos em Manaus, está no centro do episódio mais flagrante em meio à crise política amazonense, que é a compra pela Secretaria de Saúde (Susam), em 8 de abril, de 28 respiradores ao valor de R$ 2,976 milhões.

A fornecedora havia adquirido os aparelhos hospitalares da Sonoar Equipamentos para Terapia Respiratória apenas duas horas e meia antes por R$ 2,480 milhões, ou seja, R$ 496 mil mais baratos, informou o Broadcast Político.