Secretária do AM pede exoneração após denúncia de desvio

Em meio à apuração de possíveis desvios de verba da saúde no Amazonas, a secretária de Comunicação do Estado, Daniela Assayag, pediu exoneração do cargo ao governador Wilson Lima (PSC). Assayag foi uma das citadas na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), da Assembleia Legislativa do Amazonas e seu marido, o empresário Luiz Carlos Avelino Junior, é investigado pela Polícia Federal por suposto envolvimento no esquema de superfaturamento na compra de respiradores para o Estado.

O marido da agora ex-secretária detém 50% de participação em uma das empresas envolvidas na compra apontada como fraudulenta de 28 respiradores pela Secretaria de Saúde do Amazonas (Susam). Em depoimento à CPI da Saúde, o ex-secretário de Saúde Rodrigo Tobias afirmou que Daniela Assayag participou da reunião em que foi fechada a aquisição dos ventiladores pulmonares.

No pedido de exoneração, a ex-secretária classificou como ilações as acusações. “Na tarde deste domingo, 5, entreguei ao governador meu pedido de exoneração. Acredito que minha saída permitirá que a apuração dos fatos ocorridos na última semana possa se realizar com seriedade e profundidade. E que sejam esclarecidas as ilações sobre atitudes e comportamentos não condizentes com a minha prática profissional”, informou em nota. “Reafirmo a certeza de ter exercido o meu papel com todos os requisitos técnicos e éticos exigidos no cumprimento de minha função frente à Secretaria. Espero que minha atitude represente, mais uma vez, meus princípios de lutar pela apuração dos fatos com veracidade e justiça”, completou.