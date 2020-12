Secretaria-Geral afirma que preço obtido em pregão é ‘compatível com o mercado’

A Secretaria-Geral da Presidência emitiu uma nota explicando os valores de um pregão vencido por uma empresa que tem entre os sócios membros da família Odebrecht. Segundo a pasta, o valor de R$7.418 por unidade de microcomputadores é “compatível com o mercado”.

O pregão foi vencido pela Daten Tecnologia Ltda, que tem entre seus sócios a IFQ Participações Ltda, cujos diretores são membros da família Odebrecht. Os computadores irão atender todos os órgãos que integram a Presidência da República e, segundo o edital, tem a necessidade de garantia de 5 anos.

Confira a nota completa da Secretaria:

A Secretaria-Geral da Presidência esclarece que a formação de custos constante do Pregão Eletrônico nº 038/2020 –SA, cujo objeto é aquisição de microcomputadores para atender todos os órgãos que integram a Presidência da República, foi amparada em pesquisas realizadas junto ao Painel de Preços do Governo Federal (www.paineldeprecos.planejamento.gov.br), mediante comparação das especificações técnicas mínimas dos equipamentos almejados e da garantia de 5 anos, solicitada no edital.

Após pesquisa realizada junto ao Painel de Preços do Governo Federal, foi obtida uma média de preços, que serviu de referência para nova cotação junto a empresas fornecedoras do equipamento, levando à estimativa do valor de referência do edital publicado (R$ 7.492.87). Depreende-se, portanto, que o valor do computador alcançado no pregão realizado (R$ 7.418,00) está compatível com o mercado.