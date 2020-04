Secretária nacional da Família é internada com coronavírus

A secretária nacional da Família, Angela Gandra, foi internada por ter contraído o coronavírus. Angela postou nas redes sociais uma foto sua no hospital e pediu orações em prol de sua recuperação. Ela é filha do jurista Ives Gandra Martins, que também contraiu a doença.

“Queridos amigos! Fui internada com covid! Conto com as orações de cada um para vencer mais este desafio!!”, escreveu Angela

A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, também pediu orações pela saúde da secretária de sua Pasta.

“A secretária Nacional da Família, Angela Gandra, está internada, em tratamento. Vamos fortalecer as orações por uma rápida recuperação. Bora, gente?”, escreveu Damares no seu Twitter.