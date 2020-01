Depois da queda de Roberto Alvim, a Secretaria Especial da Cultura anunciou que retirou o vídeo que causou sua demissão do site institucional e de seus perfis nas redes sociais “em respeito a todos os cidadãos que se sentiram ofendidos com o conteúdo gravado pelo ex-secretário Roberto Alvim”.

Até o presidente Jair Bolsonaro confirmar a demissão, o vídeo com o discurso com referências nazistas feito por Alvim tinha permaneceu no ar.