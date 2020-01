Secretário anuncia demissão do presidente do INSS

Equipe BR Político

O secretário Especial da Previdência, Rogério Marinho, anunciou nesta noite de terça, 28, que o presidente do INSS, Renato Vieira, foi demitido. O órgão passa pela crise da extensa fila de espera de 1,2 milhão de pedidos por benefícios previdenciários agravada pela ineficiência do órgão em incorporar as novas mudanças aprovadas pela reforma. “Ele consolidou sua disposição de sair do INSS a pedido. Era uma conversa amadurecida nos últimos 15 dias. Ano passado foi muito intenso, de muitas entregas. Ele acha que precisa se dedicar a seus projetos”, disse Marinho na coletiva. Segundo ele, na quarta, 29, amanhã, haverá a formalização da demissão com indicação do substituto.