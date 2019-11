Secretário da Pesca diz que peixe é ‘inteligente’ e ‘foge’ ao ver o óleo

Equipe BR Político

Apesar do vazamento de óleo que atinge o litoral do Nordeste, de acordo com o secretário de Aquicultura e Pesca, Jorge Seif Júnior, a população pode continuar a consumir pescados de maneira despreocupada. Pois, segundo ele, o peixe é um animal inteligente, que foge ao perceber a presença de óleo no mar.

A afirmação foi feita na noite de quinta-feira, 1, quando ele participou de transmissão ao vivo ao lado do presidente Jair Bolsonaro.”O peixe é um bicho inteligente. Quando ele vê uma manta de óleo ali, capitão, ele foge, ele tem medo”, disse Seif Júnior. O secretário desconsiderou eventuais problemas que possam ocorrer pela ingestão de peixes que tenham sido contaminados.”Então, obviamente que você pode consumir seu peixinho sem problema nenhum. Lagosta, camarão, tudo perfeitamente sano.”

O secretário afirmou ainda que até o momento o Ministério da Saúde não detectou nenhum peixe contaminado pelo óleo. Bolsonaro, no entanto, fez uma ressalva. “Obviamente, de vez em quando fica uma tartaruga ali na mancha de óleo – para não falar que ninguém fica, né? Um peixe, um golfinho pode ficar, mas tudo bem”, disse o presidente.

Como você leu no BRP, de acordo com o oceanógrafo Alexander Turra, a contaminação dos chamados rodolitos, que são algas calcárias responsáveis pela sustentação de “praticamente todo o pescado do Nordeste” – o Brasil possuiu o maior banco de rodolitos do mundo é uma preocupação que levará décadas para ser resolvida. Isso significa que ou os peixes não vão ter o que comer ou terão comida contaminada caso o governo federal não monitore o fundo do mar.

Até esta quinta-feira, 1, segundo o Ibama, 110 animais foram encontrados sujos de óleo no litoral nordestino, entre tartarugas-marinhas, aves e um peixe-boi. Do total, 81 estavam mortos. Ainda de acordo com o Ibama, 286 localidades de 98 municípios dos nove Estados do Nordeste foram atingidas pelo óleo, informou o Estadão.