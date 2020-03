Secretário da Secom ‘avisou’ comitiva presidencial da contaminação

O secretário de Comunicação da Presidência, Fabio Wajngarten, rebateu nesta sexta, 13, a informação de que ele demorou para avisar aos integrantes da comitiva presidencial que viajou para os Estados Unidos que estava com sintomas da covid-19. “Desde o primeiro momento em que apresentei os sintomas de mal estar (sic) avisei aos integrantes da comitiva presidencial que foi aos EUA. Chegando em São Paulo fui direto do aeroporto ao Hospital Albert Einstein, aonde fiz o primeiro exame, fato também comunicado às autoridades”, escreveu ele no Twitter. O resultado positivo de seu exame pelo coronavírus provocou várias reações no governo brasileiro e também americano. A contaminação gerou também dúvidas se o presidente Donald Trump e seu vice Mike Pence teriam contraído a doença.

