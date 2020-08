Secretário de Cultura recebe filho de Bolsonaro para papo sobre ‘e-games’

Ser membro do clã Bolsonaro tem suas claras vantagens. Nesta segunda-feira, 31, o “04” Jair Renan Bolsonaro, que figura nas redes sociais como um “gamer”, ganhou uma audiência particular com o secretário de Cultura, Mário Frias. Na pauta da reunião, como revelou Frias, estava o “futuro dos e-games” no País, um termo incorreto para se referir aos eSports, modalidade competitiva dos jogos digitais dos quais Renan é fã.

Além de ser um jogador que transmite partidas online, Jair Renan não tem outras qualificações para discutir políticas para o setor. Recentemente, ele foi banido da plataforma Twitch, uma das maiores do mundo em transmissão de games por streaming. O motivo alegado pelo site foi baseado em sua “política sobre condutas de ódio”. Jair Renan divulgou mensagens minimizando o coronavírus e a pandemia que já matou mais de 115 mil pessoas no País.