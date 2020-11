Secretário de Doria usa carro oficial em debate da TV Cultura

Um carro oficial do governo do Estado de São Paulo foi utilizado durante o debate eleitoral realizado pela TV Cultura, na noite desta quinta-feira, 12. O veículo teria sido utilizado pelo secretário Marco Vinholi, que comanda a pasta de Desenvolvimento Regional no governo de João Doria. Ele também é presidente estadual do PSDB no Estado.

A imagem foi enviada pela campanha de Márcio França (PSB), que prometeu incluir a foto em uma ação de investigação judicial eleitoral, juntamente com o que consideram “diversos outros abusos” da campanha de Covas por uso de recursos públicos. Posteriormente, o motorista tirou a placa preta, após ter chegado na emissora paulista.