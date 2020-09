Secretário de Educação do RJ é preso

A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira, 11, o secretário estadual de Educação do Rio de Janeiro, Pedro Fernandes. O motivo da prisão, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, diz respeito a ações durante sua gestão na Fundação Estadual Leão XIII – antes de assumir o cargo no governo do Estado.

Agentes estão na rua nesta manhã para cumprir a segunda fase da Operação Catarata, que investiga supostos desvios em contratos de assistência social no governo do Estado e na Prefeitura do Rio.

Segundo informações do G1, ao receber voz de prisão, Fernandes apresentou um exame positivo para covid-19, o que transformou a prisão preventiva em domiciliar.

Cristiane Brasil

Há um mandado de prisão para a ex-deputada federal Cristiane Brasil, filha de Roberto Jefferson. Pré-candidata à prefeitura carioca, ela foi secretária de Envelhecimento Saudável da Prefeitura do Rio e chegou a ser nomeada ministra do Trabalho no governo Temer, mas teve a posse suspensa pelo Supremo Tribunal Federal (STF).