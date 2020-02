Secretário de Guedes deixa governo

Equipe BR Político

Nesta quinta-feira, 27, o secretário de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria, Alexandre Manoel, pediu desligamento do Ministério da Economia. Ele era responsável pela área que faz avaliação dos programas de governo e da eficácia econômica dos benefícios tributários. Uma das principais funções da Secretaria é propor o corte dessas renúncias tributárias, que consomem espaço no Orçamento brasileiro. Alexandre Manoel passou quase quatro anos na pasta, ele era remanescente da equipe econômica do governo Michel Temer.

Em carta de despedida ao qual o Estadão/Broadcast teve acesso, Alexandre Manoel diz que vai buscar novos horizontes após quase quatro anos de atuação no Ministério da Economia. O secretário entrará num período de quarentena antes de assumir nova função. Alexandre Manoel é funcionário de carreira do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (IPEA).