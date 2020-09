Secretário de Guedes pede retomada ‘imediata’ das aulas

O secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida, defendeu nesta segunda-feira, 14, a retomada imediata das aulas. Segundo comentário feito por ele no Twitter, “a perda do ano letivo nas escolas é um custo geracional”, disse.

Pelo País, diversos Estados e municípios que tentaram a retomada das aulas em meio à pandemia da covid-19 tiveram o processo judicializado.

“Toda uma geração de crianças e jovens será prejudicada. As crianças e os jovens pobres sofrerão talvez por toda sua vida. Precisamos retomar as aulas imediatamente”, escreveu na rede social.