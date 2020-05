Secretário de Polícia Civil do Rio pede demissão

O secretário de Polícia Civil do Rio, delegado Marcus Vinicius de Almeida Braga, pediu demissão do cargo. A saída ocorre dias depois da após a Operação Placebo, comandada pela Polícia Federal, que atingiu o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC). Braga enviou uma carta a Witzel em que, sem justificar o motivo da saída, pede para ser exonerado e agradece pelos “avanços” conquistados em um ano e meio à frente da pasta, informou o Estadão.

Na carta enviada a Witzel, o delegado destaca o status de secretaria dado à Polícia Civil após o desmantelamento da Secretaria de Segurança Pública, que, segundo ele, fez com que a investigação criminal atingisse “patamares sem precedentes na história, sendo-lhe assegurada absoluta autonomia, tanto na condução das investigações como na escolha daqueles em cargos de chefia e direção.” Ainda não há informações sobre quem assumirá o cargo na Polícia Civil.