Secretário de Saúde do DF é preso

O secretário de Saúde do Distrito Federal, Francisco Araújo, foi preso nesta manhã de terça, 25, no âmbito da Operação Falso Negativo que investiga irregularidades na compra de testes para a covid-19 pelo governo do DF. Os agentes cumprem ainda outros seis mandados de prisão e 44 de busca e apreensão. A investigação mira em contratos que somados ultrapassam R$ 73 milhões e foram fechados por meio de dispensa de licitação, de acordo com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Entre os presos estão Ricardo Tavares Mendes, ex-secretário adjunto de Assistência à Saúde; Eduardo Hage Carmo, subsecretário de Vigilância à Saúde; Eduardo Seara Machado Pojo do Rego, secretário adjunto de Gestão em Saúde, e Ramon Santana Lopes Azevedo, assessor especial da Secretaria de Saúde.