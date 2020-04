Secretário de Saúde do Pará testa positivo para coronavírus

Alberto Beltrame, secretário estadual de Saúde do Pará, testou positivo para o coronavírus, segundo informou a Secretaria. Beltrame foi ministro do Desenvolvimento Social no governo de Michel Temer.

Já o governador do Pará, Helder Barbalho, testou negativo teve um teste para o Covid-19, depois de fazer um novo exame, já que o primeiro dera inconclusivo.

“Deu negativo o resultado do meu exame para detecção da Covid-19. E, respeitando o protocolo, ficarei em isolamento até terça-feira pois tive contato direto com pessoas positivadas. Farei um novo exame ainda na terça. Sigo trabalhando de casa no combate ao novo coronavírus”, escreveu Helder nas suas redes sociais.