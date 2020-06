Secretário de Saúde do RJ anuncia demissão

Há pouco mais de um mês no cargo, o secretário estadual de Saúde do Rio de Janeiro, Fernando Ferry, anunciou que vai pedir demissão ainda nesta segunda-feira, 22, ao governador Wilson Witzel (PSC).

O comunicado foi feito em um vídeo enviado por ele ao Bom Dia Rio, da Globo. Ele o segundo secretário que deixa a pasta durante a pandemia do novo coronavírus. O primeiro foi Edmar Santos, exonerado por Witzel em meio às investigações de irregularidades na saúde.

“Hoje estou pedindo exoneração do meu cargo de secretário de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. Queria dizer que eu tentei. Eu agradeço ao governador por ter me dado esta oportunidade de tentar resolver estes graves problemas que estamos vendo na saúde. Eu só queria dizer mais uma coisa: peço desculpas à população. Mas a única coisa que eu tenho a falar: eu tentei. Obrigado e espero que vocês me desculpem”, disse no vídeo.

Além Ferry, ao menos 30 assessores que chegaram junto com também devem sair hoje.