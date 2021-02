Secretário de SP cobra habilitação de leitos do Ministério da Saúde

O secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, fez um forte apelo ao governo federal para que haja mais habilitação de leitos no Estado pelo Ministério da Saúde. Segundo ele, São Paulo passou a ter neste ano 11% (564) dos 5 mil leitos habilitados no ano passado. “A pandemia não acabou. Precisamos de recursos e o governo federal tem que cumprir sua parte”, disse ele.

Gorinchteyn disse ainda que aguarda resposta do governo federal desde o dia 26 de janeiro para o pedido de 3,4 milhões de seringas e agulhas. “Esperamos que o governo federal não vire as costas para os brasileiros de São Paulo”, acrescentou.

O governador João Doria (PSDB) também fez a cobrança.

“São Paulo vai cobrar aquilo que é de direito de São Paulo. Temos quase 46 milhões de brasileiros morando aqui. Não admitiremos medidas discriminatórias, seja com credenciamento de leitos, seja com agulhas e seringas. É obrigação do governo atender às demandas dos brasileiros de São Paulo, como é sua obrigação atender demandas de outros estados brasileiros e o Distrito Federal”, emendou.