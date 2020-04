Secretário de Vigilância em Saúde pede demissão

O epidemiologista Wanderson Oliveira, secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, pediu demissão. É o começo do desmonte da equipe de Luiz Henrique Mandetta na pasta.

Desde a manhã desta quarta-feira se intensificaram os rumores sobre a queda do ministro. Ele chegou a comunicar aos subordinado que sua substituição era iminente.

Wanderson era um dos coordenadores da estratégia do Ministério no combate ao coronavírus. Era um dos que acompanhavam o ministro nas entrevistas diárias e quem fazia a interface com os Estados.