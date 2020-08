Secretário de Witzel, André Moura também é alvo de busca da PF

Secretário da Casa Civill do governador Wilson Witzel, o ex-deputado federal André Moura (PSC-SE) também teve sua casa em Aracaju (SE) inspecionada pela Polícia Federal com mandado de busca e apreensão no âmbito da Operação Tris in Idem, que faz buscas em seis Estados e no Distrito Federal e tenta prender 17 pessoas. Um dos presos é o presidente do partido de Moura, Pastor Everaldo, bem como seu filho, Filipe Pereira, o ex-secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio, Lucas Tristão, e o ex-prefeito de Volta Redonda Gothardo Lopes Netto. O secretário de Witzel não se encontrava em casa. Moura foi líder do governo Temer na Câmara dos Deputados, em 2016.

Presidente estadual do PSC em Sergipe, Moura assumiu a Secretaria da Casa Civil em setembro de 2019. Deputado federal por dois mandatos, foi um dos principais aliados de Eduardo Cunha.