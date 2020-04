No mesmo dia em que o governador do Rio, Wilson Witzel (PSC), afirmou estar com covid-19, a assessoria de imprensa do executivo estadual informou, na noite de terça-feira, 14, que o secretário da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, Roberto Robadey, também contraiu a doença.

Ainda segundo a assessoria do governo, “todos os secretários de Estado e assessores próximos ao governador já fizeram ou farão o teste para detecção da covid-19”.